Serie A Snapchat, arriva la lente nerazzurra per i tifosi dell'Inter

L'Inter, con un comunicato ufficiale, ha annunciato sul proprio sito l’arrivo della nuovissima Lente Inter su Snapchat. Si tratta di una lente particolare con cui i tifosi potranno colorare il proprio viso con lo stemma della società ed i colori nerazzurri sul noto social network, personalizzando i propri snap da caricare nella storia, inviare ad amici e salvare per condividerli. Per utilizzarla, dopo aver scaricato Snapchat e aggiunto interofficial, basterà impostare la fotocamere selfie e cliccare sul proprio viso. La Lente Inter sarà attiva fino alla mezzanotte di domenica 22 gennaio in tutta Italia. Poi, per un anno, al ‘Meazza’ e in tutti gli stadi in cui saranno impegnati i nerazzurri, oltre al centro sportivo “Suning in memoria di Angelo Moratti”.