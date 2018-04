Serie A Serie A vecchia, Milan giovane, Chievo unica over 30 d'Europa

Domenica a San Siro si sono affrontate la squadra più giovane e quella più vecchia della Serie A: il Milan, con l'età media di 24,8 anni tra i calciatori finora utilizzati, sceglie la linea verde, il Chievo è l'unica over 30 d'Europa, prendendo in considerazione i 5 campionati principali. Rossoneri a parte, le altre big hanno tutte un'età media piuttosto elevata, intorno ai 27 anni, più o meno pari a quella di altre corazzate del continente, come Bayern (la più vecchia di Germania), Barcellona Arsenal e Real Madrid. Il torneo più "giovane" è la Bundesliga con età media di 25,4 anni.