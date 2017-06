Serie A Serie A, un girone fa la 1ª giornata: subito Higuain, Donnarumma eroe, De Boer flop

Tra il 20 e il 21 agosto, si giocava la prima giornata di Serie A. C'era Higuain in panchina (ma poi entrò e fece gol) e c'era pure De Boer in panchina e ci è rimasto per poco tempo. C'erano Dzeko e Mertens che segnavano e hanno continuato a farlo, c'erano Destro e Berardi che segnavano e praticamente non hanno più giocato. Ecco com'è andata un girone fa, aspettando le rivincite perché quel weekend non ci fu neppure un pareggio