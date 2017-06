Serie A Serie A, tutti i "bomber" ancora a secco

Nella stagione in cui la corsa al trono dei marcatori è più avvincente che mai, con Dzeko e Belotti a guidare a quota 25 reti, c'è chi nonostante le tante giornate trascorse non è ancora riuscito ad andare a segno. Da Palacio a Iturbe, passando per Gilardino e Pjaca l'elenco è sorprendentemente lungo: eccolo in ordine partendo da chi ha giocato meno.