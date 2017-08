Serie A Serie A, Suning ha investito più di tutti lo scorso anno

Inchiesta della Gazzetta dello Sport sulle modalità di finanziamento delle società di serie A nell'ultimo anno. In testa a questa classifica c'è Suning che ha investito di tasca propria 372 milioni di euro (142 con aumento di capitale a fine giugno 2016 e una serie di prestiti che ammonta a 230 milioni) per l'Inter. Poi il Milan che tra Li Yonghong (aumento di capitale da 60 milioni) e Fininvest (90 milioni di versamenti poi rimborsati) arriva a 150 milioni senza contare il sostengo di Elliott nel passaggio di società (303 milioni stanziati). Lazio, Napoli e Juventus vivono di auto-finanziamenti (come, tra le altre, Fiorentina, Udinese e Torino) e quindi l'azionista di maggioranza non ha dovuto stanziare soldi mentre la Roma, dopo le buone plusvalenze degli anni scorsi, ha visto Pallotta versare 86 milioni (70 di versamenti + 16 di prestiti).