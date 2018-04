Serie A Serie A, Sassuolo più italiano di tutti, Juve sest'ultima

La Serie A schiera il 45,2% di italiani: per utilizzo di calciatori locali è dietro di poco alla Ligue 1, che manda in campo il 48,6% di francesi, di tanto alla Liga (57,9% di spagnoli), ma davanti a Bundesliga, di pochissimo, e alla Premier, di un bel po', perché di inglesi in patria ne giocano appena il 33,1%, meno di un terzo. Nella classifica interna, vince il Sassuolo, con l'84,6% di italiani e ultima è la multinazionale Udinese. Sorprende la Juventus al sest'ultimo posto, appena davanti all'Inter, mentre il Milan è l'unica big oltre il 50%: tra i club che partecipano alle coppe europee meglio solo Athletic Bilbao (che stravince col 94%), Real Sociedad, Villarreal, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Nizza, Marsiglia ed Everton.