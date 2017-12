Serie A Serie A, Napoli primo due volte, il Milan sprofonda

Il Napoli si laurea campione di inverno ed è la squadra che più di tutte si è migliorata rispetto al girone d'andata dell'anno scorso con 10 punti in più in classifica. Il balzo più grande è della Sampdoria, che chiuse al 13° posto ed ora è sesta, tra l'altro con una gara in meno (che però non avrebbe potuto migliorare la sua posizione). Il peggioramento più evidente è del Milan: 14 punti in meno, dal terzo all'undicesimo posto.