Serie A Serie A, Napoli campione d'Italia secondo i tifosi

Chi vince lo scudetto? Chi va in Champions? Chi strappa l'ultimo pass per l'Europa League? La Gazzetta dello Sport ha commissionato un sondaggio a Swg tra i tifosi italiani e in particolare tra quelli di Napoli, Juventus, Inter e Milan. Le risposte? In barba alla scaramanzia ogni fan spinge per la propria squadra... Sfogliate la gallery per conoscerle.