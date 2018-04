Serie A Serie A, meno soldi ai procuratori: "soltanto" 138 milioni quest'anno

Drastico calo nelle spese per gli agenti da parte dei club di Serie A. Come si apprende dal documento sui Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2017 pubblicato dalla Figc, infatti, le squadre del nostro campionato quest'anno hanno speso 138 milioni, un dato in evidente calo rispetto ai 193 della passata stagione (-28%). A guidare la classifica, come in campionato, c'è la Juventus, che come in campionato ha un grande "vantaggio" sulle inseguitrici: i bianconeri hanno speso la bellezza di 42,3 milioni, cifra in calo rispetto al 2016 (51,8) ma molto superiore a tutti gli altri club. Al secondo posto infatti c'è la Roma con 22,9 milioni di euro, mentre il terzo gradino del podio è occupato dal Milan (21). Spendono tanto tutte le big? Non proprio, perché l'Inter scende da 23,4 milioni a soli tre, il Napoli sborsa appena 5,2 milioni (contro i 12,9 del 2016) e la Lazio supera di poco il milione di euro.