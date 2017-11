Serie A Serie A, Lazio-Udinese rinviata al 13 dicembre o 24 gennaio

Lazio-Udinese, in programma oggi alle 15 all'Olimpico, è stata rinviata per la forte pioggia che si è abbattuta su Roma. L'arbitro Banti ha valutato le condizioni del campo una prima volta assieme ai due capitani ma è subito rientrato negli spogliatoi predisponendo una nuova verifica alle 15.20. Anche nella seconda ricognizione il pallone non rimbalzava bene in nessuna parte del campo e dopo qualche minuto di riflessione l'arbitro Banti ha deciso per la sospensione del match nonostante su Roma nel frattempo avesse smesso di piovere. Due le date possibili per il recupero: il 13 dicembre o il 24 gennaio, cioè le stesse in cui si pensa di giocare Sampdoria-Roma (rinviata la terza giornata).