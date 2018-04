Serie A Serie A, la top 11 dei giocatori africani

La rovesciata di Simy, la mostruosa media gol di Diabate, il primo gol in serie a di Barrow... Il calcio africano si sta ritagliando uno spazio importante nel nostro campionato grazie a protagonisti totalmente inaspettati. I due gol del nigeriano Simy nelle ultime due partite hanno regalato al Crotone quattro punti preziosi, questo gigante dinoccolato di un metro e 98 può essere decisivo nella corsa salvezza dei calabresi.

Un gigante è anche il maliano 29enne Cheik Diabate, 7 gol in 7 presenze con il Benevento con 3 doppiette, una rete ogni 53'. Arrivato in gennaio dall'Osmanlispor dopo tanta esperienza in Ligue 1 soprattutto con il Bordeaux, lascia i tifosi campani con un interrogativo: con lui da inizio stagione, il Benevento si sarebbe salvato? Probabilmente sì.

E ora il campionato ha scoperto anche Musa Barrow, 19enne gambiano in Italia con l'Atalanta dal 2016. Nella primavera nerazzurra era un crack: 26 gol in 20 presenze quest'anno, 13 reti l'anno scorso.

E allora proviamo a giocare, con qualche forzatura per quanto riguarda il ruolo di alcuni giocatori: i rappresentanti del calcio africano in Italia formerebbero un'ottima squadra…