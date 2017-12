Serie A, la classifica senza Var: la Juve sarebbe in testa

È stata senza dubbio la rivoluzione più grande degli ultimi anni della storia del calcio, un'innovazione che sta modificando il gioco e sta facendo discutere tantissimo a tutte le latitudini, ma soprattutto in Italia, che è stato uno dei primi paesi ad introdurla ed è notoriamente il "paese delle polemiche". La Var in questi mesi è stata argomento di discussione per tutti, dai salotti televisivi ai classici bar, ma quanto ha inciso davvero la tecnologia finora sulle sorti del campionato in corso? Per alcune squadre (Juventus, Torino e Atalanta su tutte) molto, per altre (come Milan, Lazio o Benevento) pochissimo, per altre ancora addirittura niente.

CLASSIFICA REALE: Napoli 45, Juventus 44, Inter 40, Roma* 38, Lazio* 36, Sampdoria* 27, Atalanta 27, Fiorentina 26, Udinese* 24, Milan 24, Torino 24, Bologna 24, Chievo 21, Sassuolo 20, Genoa 17, Cagliari 17, Crotone 15, Spal 15, Verona 13, Benevento 1.

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 46, Napoli 43, Inter 40, Roma 40*, Lazio* 37, Atalanta 32, Torino 28, Sampdoria 27*, Milan 25, Fiorentina 23, Udinese* 23, Bologna 23, Sassuolo 20, Chievo 20, Cagliari 17, Genoa 17, Crotone 13, Spal 12, Verona 12, Benevento 2.

(fonte: PianetaMilan.it)