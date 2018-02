Serie A Serie A, Juventus-Atalanta si recupera il 14 marzo alle 18

Juventus-Atalanta, rinviata a causa della bufera di neve che si è abbattuta domenica sull'Allianz Stadium, sarà recuperata mercoledì 14 marzo alle 18. La decisione è stata resa nota dalla Lega Calcio. Alla stessa ora il Bayern Monaco scenderà in campo nel ritorno degli ottavi di Champions League sul campo del Besiktas: la Uefa di solito non permette che le partite dei campionati nazionali vengano disputate in contemporanea a quelle di Champions ma ha dato l'ok concedendo una deroga.