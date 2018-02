Serie A Serie A, Juventus-Atalanta rinviata per neve

Juventus-Atalanta rinviata a causa della bufera di neve che si sta abbattendo su Torino e sull'Allianz Stadium. La decisione è ufficiale, mancano le condizioni minime per disputare la partita, che sarà recuperata in una data da destinarsi. Le due squadre si affontano infatti mercoledì per la Coppa Italia e i bianconeri sono impegnati in Champions League. Una data utile potrebbe essere martedì 13 o mercoledì 14 marzo (non in orario Champions), ma la decisione verrà presa solo nei prossimi giorni. Il dg dei bianconeri, Beppe Marotta, aveva in qualche modo anticipato la decisione già prima delle 18 con queste dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Premium Sport: "Le condizioni atmosferiche le vedete tutti, dal punto di vista dello spettacolo è ridimensionato. Poi c'è l'incolumità fisica dei giocatori da valutare. Aspettiamo una valutazione definitiva. Noi siamo anche disponibili a giocare, ma sarebbe uno spettacolo non degno di questa categoria, è importante tutelare l'incolumità dei giocatori. Poi giustamente è l'arbitro a decidere, si prenderà le sue responsabilità".