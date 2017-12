Serie A Serie A, Inter davanti a tutti per numero di spettatori

Incremento a doppia cifra per gli spettatori negli stadi nel campionato di serie A in corso. Secondo un report elaborato da Osservatorio Calcio Italiano, al termine della 18/a giornata di serie A, la media spettatori è stata di 24.445, con una crescita del 10.1% rispetto al dato finale dello scorso campionato (22.217). Si tratta, secondo l'Osservatorio, del miglior dato registrato nell'ultimo quinquennio: +10% rispetto al 2015/16, +10.8% rispetto al campionato 2014/15, +4.1% rispetto al 2013/14. L'Inter conferma il primato degli spettatori durante le gare casalinghe (57.886) con un aumento del 24.2% rispetto al dato finale dello scorso campionato. Il sold out dello stadio Meazza di Milan in occasione del derby Inter-Milan e dell'incontro Milan-Juventus registra il miglior dato stagionale di spettatori presenti (78.328). La Juventus è la squadra che richiama il maggior numero di spettatori avversari: con i bianconeri in campo si è registrato, finora, il miglior dato stagionale a Bergamo, Bologna, Milano (Milan), Napoli, Genova (Sampdoria), Mapei Stadium di Reggio Emilia (Sassuolo), Udine.