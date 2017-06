Serie A Serie A, il meglio della 20ª giornata: Berardi, Petagna, Immobile e... i ciucci

Il meglio della domenica pomeriggio in flash: Berardi e Matri che tornano a far festa, Petagna che torna a far gol (inutile, purtroppo per lui), Immobile che ne fa un altro. E poi l'eroe Puggioni, l'errore di Dzeko e i ciucci del Napoli... Ecco le foto più belle delle 5 gare della 20ª giornata iniziate alle 15.