Serie A, gli 11 "intrappolati" dal mercato: Giaccherini "capitano"

Intrappolati e anche un po' tristi. Sono i giocatori costretti a restare, loro malgrado, nelle rispettive società di appartenenza, anche se giocano poco, alcuni quasi mai: il mese di mercato per loro è una speranza, si è rivelata un'illusione. Eccone una top 11 della Serie A con una premessa d'obbligo: sono esclusi i giocatori che per loro volontà hanno deciso di restare, come Hernanes, De Ceglie e Gerson.