Serie A Serie A, fissati anticipi e posticipi: Juve-Milan nel sabato di Pasqua

La Lega Calcio ha fissato gli anticipi e i posticipi dalla 30.a alla 33.a giornata di Serie A. Juventus-Milan si giocherà il 31 marzo (sabato di Pasqua) alle 20:45 mentre il lunch match sarà Bologna-Roma. I rossoneri saranno protagonisti anche del posticpo (domenicale) contro il Napoli a San Siro domenica 15 aprile ma l'orario della gara potrebbe essere invertito con quello del derby capitolino, per ora previsto alle 18 in base a come andranno gli ottavi di Europa League (lo stesso potrebbe avvenire sette giorni prima sempre per gli impegni europei di Milan e Lazio). Anche le gare di Roma e Juve del 7 aprile sono 'a rischio' variazione causa Champions.