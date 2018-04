Serie A Serie A, "Fiorentina-Benevento senza pagelle"

Domenica Fiorentina e Benevento torneranno in campo al Franchi a pochi giorni dai funerali di Davide Astori. Per i giocatori non sarà facile giocare, così come per i giornalisti non sarà facile dare giudizi obiettivi e così l'Associazione stampa e giornalisti ha lanciato un appello a tutte le testate: niente pagelle.

"In considerazione della particolarissima atmosfera che regnerà l'11 marzo allo stadio Franchi di Firenze per Fiorentina-Benevento, dopo la scomparsa di Davide Astori, il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi (Ussi) e l’Associazione Stampa Toscana, ferma restando come sempre la completa autonomia di direttori e capi servizio, invitano i colleghi e tutte le testate a non compilare, per questa volta, le pagelle sul rendimento in campo dei giocatori. Ussi e Ast - recita ancora il comunicato ufficiale - sono sicuri che tutti comprenderanno lo spirito dell’iniziativa che intende solo sottolineare il momento delicatissimo che vivono la Fiorentina e Firenze, evitando di giudicare chi scenderà in campo con il lutto nel cuore oltre che sulla maglia".

Non è ancora chiaro quali testate aderiranno all'iniziativa, ma la risposta dovrebbe arrivare a breve. Gazzetta e Fantagazzetta non hanno ancora preso una posizione, ma se dovessero accettare per il Fantacalcio si andrebbe verso il 6 politico a tutti i giocatori con l'aggiunta di eventuali bonus o malus.