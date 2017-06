Serie A Serie A, ecco il pallone invernale

Come ogni anno, in Serie A arriva il pallone appositamente studiato per la stagione invernale quando le condizioni di luce cambiano e servono nuove combinazioni cromatiche per aumentare la visibilità. Nike Ordem 4 Hi-Vis è stato pensato con uno schema di colori ottimizzato che migliora l’acuità visiva. La grafica è caratterizzata da colori che permettono ai giocatori di cogliere rapidamente la palla, di poter prendere delle decisioni rapide e di avere reazioni immediate in uno sport come il calcio in continua accelerazione. Nike Ordem 4 Hi-Vis debutterà nella Serie A TIM il 24 ottobre e sarà disponibile su nike.com.