Serie A Serie A, ecco il nuovo pallone

La Lega Serie A presenta ufficialmente il nuovo pallone della Serie A prodotto dalla Nike: si chiama Merlin e sarà utilizzato anche in Coppa Italia, Supercoppa italiana e nelle competizioni Primavera. "Per la prima volta - si legge nella nota -, Nike ha integrato la tecnologia All Conditions Control (ACC) in un pallone da calcio per garantire un tocco e un controllo ottimali in tutte le condizioni atmosferiche e di campo. È caratterizzato da design avanzato, materiali e costruzione che lo rendono degno di essere il pallone ufficiale di Serie A, Premier League inglese e La Liga spagnola". Seguono poi dettagli tecnici: "La superficie da colpire è diventata più ampia, riducendo la tradizionale struttura da 12 pannelli a soli quattro. Di conseguenza, il numero di cuciture è ridotto del 40%, sono stati eliminati i punti duri, la palla è aperta e si è creato un punto ideale più evidente. i solchi incisi e gli inchiostri 3D migliorano ulteriormente l'aerodinamica". Infine l'aspetto cromatico: "Nel nuovo pallone c’è una predominanza del bianco rispetto ai precedenti modelli, mentre il giallo e l’arancio servono a catturare l’attenzione dei giocatori e aiutarli a identificare rotazione, velocità e traiettoria il più rapidamente possibile".