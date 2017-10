Serie A Serie A, dopo il cambio d'ora il Napoli vince sempre

Sette delle dieci gare dell’11° giornata di Serie A verranno disputate domenica 29 ottobre, nella giornata che durerà 25 ore, visto che torneremo nell’ora “solare” e le lancette degli orologi verranno spostate indietro di un’ora. Tra le 14 squadre che scenderanno in campo domenica c'è anche il Napoli, che negli ultimi 10 anni ha sempre vinto le gare disputate nelle 24 ore successive al ritorno all’ora solare (7 successi in altrettante partite). Al San Paolo gli azzurri sfideranno il Sassuolo, che in Serie A non ha mai vinto nelle partite disputate nei giorni da “25 ore” (un pareggio e 2 sconfitte per i neroverdi). In questa speciale classifica molto bene l’Udinese (7 vittorie e 2 sconfitte su 9 incontri disputati), benino la Lazio (6 vittorie e 4 ko) e bilancio positivo anche per Cagliari, Fiorentina e Sampdoria. Decisamente male invece il Chievo, che ha quasi sempre perso nelle 9 gare disputate nel giorno del ritorno all’ora solare (un pareggio ed 8 sconfitte è il bilancio dei clivensi). Anche il Torino vanta un pessimo record in questo contesto, visto che ha perso tutte le 4 gare giocate.