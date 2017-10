Serie A Serie A, Chievo-Atalanta 1-1: Gomez risponde a Bastien

Ancora il Var, sempre il Var. Dopo i due gol annullati a San Siro a Lasagna e Kalinic, tecnologia protagonista anche al Bentegodi, dove il Chievo ha pareggiato 1-1 con l'Atalanta (in gol Bastien e il Papu Gomez). Al 5' l'arbitro Mariani assegna un rigore ai nerazzurri per fallo di Hetemaj su Ilicic ma in seguito torna sui suoi passi su segnalazione del Var perché nell'avvio dell'azione la palla toccata da Petagna ha superato interamente la linea di fondo. Alla mezz'ora del primo tempo i bergamaschi vanno in vantaggio, ma la gioia del gol è durata solo due minuti, il tempo necessario al Var per individuare la posizione di fuorigioco di Ilicic e annullare la rete. Prima e dopo l'episodio chiave della gara poche emozioni, solo un paio di occasioni per Castro e Inglese. Partita molto più divertente invece nella ripresa, aperta al settimo minuto dalla rete di Bastien. Per cercare di rimontare Gasperini inserisce anche il Papu Gomez, l'Atalanta diventa più pericolosa (occasioni per Cristante e Masiello) ma si scopre e rischia di essere punita da Inglese. A 5 minuti dal termine ancora il Var: Depaoli interviene su Orsolini al limite dell'area e Mariani assegna il rigore dopo averlo rivisto nel monitor, Gomez non sbaglia e fa 1-1.