Serie A Serie A, c'è sempre una prima volta per tutti...

E alla fine ce l'hanno fatta anche loro. Dopo un'intera stagione a far imprecare i fantallenatori di tutta Italia, alla 34esima giornata di campionato finalmente si sono sbloccati Iturbe e Diamanti. Il trequartista del Palermo, che doveva essere l'uomo salvezza dei rosanero, ha impiegato 26 partite, mentre l'attaccante arrivato al Torino a gennaio, tra Roma e granata, ci ha messo 17 partite. Non sono però gli unici ad esultare per la prima volta quest'anno, vediamo chi sono gli altri...