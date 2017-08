Serie A Serie A, abbonamenti: Milan in testa, Napoli in zona... retrocessione

I dati non sono ancora definitivi e alcuni non sono neppure ufficiali. Ma un report sugli abbonamenti in Serie A in qualche modo rivela il trend stagionale: Milan in testa, davanti anche all'Inter, Juve al terzo posto (anche per la capienza ridotta dello Stadium rispetto a San Siro), il Napoli sale in termini assoluti, ma è la peggiore tra le big. Fiorentina in calo, Sassuolo ultimo.