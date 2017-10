Serie A Serie A, abbonamenti in crescita: i dati

Abbonamenti in crescita per la serie A: come riporta la Gazzetta dello Sport, a oggi sono 282.683 i tifosi che hanno sottoscritto le tessere (l'anno scorso ci si era fermati a 251.895). Juventus in pareggio (per questione di capienza dell'Allianz Stadium), boom di Milan, Lazio e Spal mentre Fiorentina, Genoa, Napoli, Samp e Sassuolo in discesa. Ecco i dati squadra per squadra.