Serie A, 27.ma giornata rinviata: quando si recupera?

La notizia dell'improvvisa morte di Davide Astori ha sconvolto tifosi e protagonisti del calcio, Malagò e Tommasi hanno deciso di fermare il campionato rinviando a data da definire le sette partite in programma oggi, compreso l'attesissimo derby di Milano. Col dolore nel cuore è già tempo di pensare a una data,ha parlato della possibilità di unoalla settimana successiva all'ultima di campionato prevista già per il 20 maggio, con le gare di serie A rinviate oggi che saranno recuperate proprio nel giorno attualmente stabilito per la finale, cioè il 9 maggio.L'alternativa ètutte le gare rinviate, ad eccezione di Sampdoria-Atalanta e Milan-Inter che si recupereranno il 9 maggio con la finale di Coppa comunque rinviata a dopo il campionato. Questo perché il 14 marzo è già previsto il recupero di Atalanta-Juve mentre il Milan potrebbe avere tutte le date occupate per gli impegni in Europa League (il 15 c'è la sfida con l'Arsenal). L'altro ostacolo, la presenza di due match nella stessa città (la Juve e Torino-Crotone), secondo Fabbricini sarebbe comunque aggirabile.Ricordiamo anche che solitamente la Uefa non permette che i campionati nazionali siano disputati nei giorni e negli orari delle partite di Champions, ma come successo per Juve-Atalanta potrebbe esserci un permesso speciale per la serie A.