Serie A Scudetto Juve, Moratti punge: "Ha la simpatia degli arbitri"

Il giorno dopo la conquista del settimo scudetto consecutivo da parte della Juventus, dalle colonne del Corriere della Sera arriva l'ennesima stoccata da parte di Massimo Moratti, ex patron e grande tifoso dell'Inter: "In Italia la Juventus è la più forte e completa, anche grazie alla continuità societaria. In questo momento, vista la situazione della Nazionale, rappresenta il calcio italiano e ha il rispetto e la simpatia di chi nel calcio italiano ci lavora, come gli arbitri..."

Chiaro il riferimento alle tante polemiche seguite all'ultimo scontro diretto, quando Orsato non ha estratto il secondo giallo per Pjanic facendo infuriare interisti e napoletani.