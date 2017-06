Serie A Schick, prima da bianconero: terminate le visite mediche

Patrick Schick a sorpresa è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche con la Juventus. L'attaccante della Repubblica Ceca ha lasciato il 'J Medical' poco prima delle 18, ma per la fatidica firma sul contratto e la conseguente ufficialità del buon esito della trattativa, ci sarà da attendere ancora qualche giorno. Il nuovo gioiello della Juventus farà ora ritorno in Polonia per aiutare la sua Nazionale a passare la fase a gironi dell'Europeo Under 21 in corso di svolgimento e, dopo gli impegni con la Repubblica Ceca, si sottoporrà alla seconda parte delle visite mediche.