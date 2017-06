Serie A Sassuolo-Milan, il rigore di Bacca visto dal web

Minuto 21 di Sassuolo-Milan, Carlos Bacca si presenta sul dischetto per battere il rigore per il fallo di Aquilani su Bertolacci. Il colombiano scivola al momento del tiro, tocca due volte il pallone che entra in rete, Calvarese convalida ma Consigli e tutto il Sassuolo protesta: e il web commenta così.