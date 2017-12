Serie A Sassuolo, manca un rigore contro la Samp: mano di Torreira

Poco dopo l'80' rigore per il Sassuolo: Viviano para su Falcinelli, Magnanelli riprende palla e crossa in mezzo: Torreira in scivolata blocca il pallone con la mano ma Gavillucci non fischia un altro penalty, né la VAR interviene con Tagliavento. La sentenza di Bergonzi: "Quello non è Viviano... il colombiano si immola, fa una parata da ottimo portiere. Rigore clamoroso e incredibile e c'era pure il rosso per il centrocampista. Non so cosa dire".