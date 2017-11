Serie A Sassuolo crocevia per Montella: neroverdi incubo del Milan

Montella si gioca molto nel posticipo contro il Sassuolo al Mapei Stadium. La panchina del tecnico non dovrebbe essere a rischio almeno nell'immediato a meno di un clamoroso tracollo ma è chiaro che un risultato negativo renderebbe ancora più traballante la situazione del tecnico del Milan. Negli ultimi anni i neroverdi sono stati l'incubo del Diavolo: ne sanno qualcosa Allegri, Inzaghi e Mihajlovic... Peraltro contro gli emiliani Donnarumma ha fatto il suo esordio in Serie A il 25 ottobre 2015 (successo rossonero per 2-1 a San Siro).