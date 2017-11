Serie A Sassuolo, che brutto record: solo un gol segnato in casa

Ci sono talenti come Berardi e Politano e bomber di razza come Matri e Falcinelli, ma l'attacco del Sassuolo è il peggiore d'Europa, almeno al Mapei Stadium. Appena un gol segnato in cinque partite casalinghe (due pareggi e tre sconfitte), come Amburgo e Werder Brema in Bundesliga e domenica sera arriva il Milan. L'unica rete neroverde in casa l'ha realizzata Matteo Politano il 17 settembre contro la Juve, che ha comunque vinto 3-1. Da quel momento in fatto di gol è calato il sipario e in tre gare i neroverdi non hanno mai trovato la via della rete. La sfida di domenica con i rossoneri non sarà importante solo per la panchina di Montella, Cristian Bucchi è in bilico dopo l'ultimo grave scivolone interno contro l'Udinese.