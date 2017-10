Serie A Sassuolo, Cannavaro spiega perché Berardi rischia di saltare la Juve

Da quando Domenico Berardi è entrato in orbita Juventus (i bianconeri hanno cercato a lungo il giocatore che però l'anno scorso aveva scelto di rimanere al Sassuolo per giocare con maggiore continuità), ogni sua assenza nello scontro con i bianconeri è entrata nel mirino dei malpensanti come se il giocatore simulasse un infortunio per non affrontare quella che può diventare la sua nuova squadra. Anche questa volta, Sassuolo-Juventus della quarta giornata, Berardi sarà quasi sicuramente ai box così ci ha pensato il compagno Paolo Cannavaro a smontare il "caso" con una foto su Instagram: si vede il piede dell'attaccante con due vistose cicatrici.