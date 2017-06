Serie A Sassuolo, Berardi rientra in campo dopo 4 mesi

Dopo oltre quattro mesi di assenza, il Sassuolo ritrova Domenico Berardi. Al 27' della sfida contro il Torino, il giovane attaccante neroverde è entrato in campo al posto di Politano. Berardi mancava dal 28 agosto per uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio, che pareva essere una questione da poco, ma che ha avuto numerose ricadute e lo ha tenuto fuori per oltre quattro mesi. Fino ad oggi. Un neo? Il cartellino giallo, segnale di grande voglia ma pure di un'irruenza ancora da limare...