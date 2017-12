Serie A Sassuolo, Acerbi record: 100 gare di fila senza saltare un minuto

Grande giornata per il Sassuolo: oltre al successo sulla Sampdoria, si festeggia anche il record di Francesco Acerbi: dal 18 ottobre 2015, oltre due anni fa, ha giocato 100 partite ufficiali consecutive con la maglia neroverde senza saltare un solo minuto. Da quella partita contro la Lazio, in cui rientrò dopo un piccolo infortunio, ha giocato 86 partite di Serie A, 10 di Europa League, preliminari compresi, e 4 di Coppa Italia. "Mi sono ripromesso che dopo la mia malattia (un cancro ai testicoli, n.d.r.) non devo avere mezzo rimpianto - ha detto Acerbi - . Vado avanti così perché sono fiero di me. Le 162 partite di Zanetti? Lui è un mostro... Io vado avanti per la mia strada, spero di giocare più gare possibili. Vorrei dedicare ad Alan, un bambino che ha avuto una terza ricaduta da poco, le cento presenze e la vittoria di oggi".