Serie A Sarri non si fida dell'aereo, in treno a Bologna senza la squadra

La terza giornata di serie A propone la trasferta di Bologna per il Napoli che, per l'occasione, è arrivato in Emilia-Romagna "diviso" in due. La squadra, infatti, ha preso l'aereo mentre Maurizio Sarri - che da sempre non ama volare ma ovviamente si adatta in caso di lunghe trasferte - si è recato nella città felsinea in treno. La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena: il tecnico azzurro, una volta saputo che l'aereo che avrebbe portato a Bologna era di piccole dimensioni, non ci ha pensato su due volte e ha deciso di prendere il Frecciarossa.