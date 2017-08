Serie A Sampdoria, Schick torna a Bogliasco

Patrik Schick è rientrato in Liguria: ha pranzato a Bogliasco con Ivan e Tomic, non partiti con la squadra per Dublino. L'attaccante ceco, saltato il trasferimento alla Juventus per un'aritmia e ora nel mirino dell'Inter, non ha incontrato la squadra in partenza e nel pomeriggio ha ripreso la preparazione seguendo la tabella di recupero prescritta. Schick lavorerà agli ordini del preparatore Borino.