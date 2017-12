Serie A Sampdoria-Roma e Lazio-Udinese: si recupera il 24 gennaio

Il 4-1 della Sampdoria sul Pescara, nel match valido per i 16esimi di Tim Cup, ufficializza data e orario di due recuperi della serie A. Con il passaggio del turno dei blucerchiati agli ottavi di finale, infatti, la partita di campionato tra Samp e Roma, rinviata lo scorso 9 settembre a causa di un nubifragio, si giocherà mercoledì 24 gennaio alle ore 20.45. Stesso discorso per Lazio-Udinese, rinviata il 5 novembre sempre per maltempo. La partita tra biancocelesti e friulani, in un primo momento fissata alle ore 19.00 del 24 gennaio, verrà spostata alle ore 20.45.

Non cambia il tabellone della Tim Cup, Lazio in campo giovedì 14 dicembre all'Olimpico contro il Cittadella, che ha eliminato la Spal, alla Roma toccherà martedì 20, sempre in casa, contro la vincente di Torino-Carpi.