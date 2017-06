Serie A Sampdoria-Napoli, cori contro Insigne

Intervallo di tensione per Lorenzo Insigne, che si presenta all'intervista di metà tempo ai nostri microfoni visibilmente arrabbiato. Dopo il gran gol, Insigne ha esultato mostrando l'orecchio alla curva blucerchiata (provocando anche l'arrabbiatura di Puggioni). Il motivo? I cori dei tifosi della Sampdoria contro lui, come conferma l'attaccante a Claudio Raimondi: "Fanno così perché sono napoletano: se offendono me, offendono la mia città e questo non va bene. Poi hanno iniziato a prendere di mira Reina, non so perché... questi possono insultare e non va bene, bisogna giocare a calcio senza far casino. Se questo è il gesto sportivo che fanno loro, non penso vada bene".