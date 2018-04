Serie A Sampdoria, Bereszynski: "Serie A, che delusione gli stadi"

Durante una lunga intervista rilasciata a Sportowefakty.wp.pl, Bartosz Bereszyński, difensore della Sampdoria, ha parlato così dei suoi primi mesi nel calcio italiano: "Gli italiani apprezzano i polacchi e il grande merito è dei giocatori che sono stati qui per molto tempo: Piotr Zieliński, Łukasz Skorupski, Kamil Glik. Ci piace lavorare sodo e non ci lamentiamo, a voi italiani piace la nostra mentalità, chissà, forse un altro polacco si unirà a noi tra un po’. Anche il fatto che la nazionale polacca abbia avuto successo è molto importante: grazie ad una Nazionale forte siamo percepiti come giocatori migliori e il nostro valore sul mercato è in crescita". Impatto positivo dunque con la Serie A, ma ci sono anche aspetti negativi: "Le strutture sono state una brutta sorpresa e credo che tutti lo pensino. Il famoso San Siro impressiona, ma solo per il nome e la grande storia. È un vecchio stadio che dovrebbe essere modernizzato. Stesso discorso per l'impianto di Napoli, che considero uno dei più brutti in cui abbia mai giocato. La prima visita a questi luoghi può dare un'impressione, ma in seguito si cominciano a notare sempre più difetti".