Serie A Samp-Roma si giocherà a Marassi anche... alla PlayStation!

Il vero calcio d'inizio è in programma per sabato alle 20:45, ma un'ora prima a Marassi tra Sampdoria e Roma ci sarà anche un'altra partita, tutta virtuale, alla PlayStation. Per la prima volta nella storia della Serie A, infatti, verrà giocata una gara di campionato in anteprima sul videogioco Fifa. A sfidarsi in un appassionante confronto eSports saranno i 'pro-player' delle due squadre: per i blucerchiati Mattia Guarracino (in arte Lonewolf92), per i giallorossi Nicolò Mirra (Insa ). I due campioni del videogame, dopo la presentazione sul campo e lo scambio di maglia e gagliardetti, accenderanno la console - sistemata nella gaming room allestita in tribuna - per dare il via alla partita che verrà trasmessa in diretta sui tabelloni luminosi dello stadio.