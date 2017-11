Serie A Samp-Juve, Viviano para col fondoschiena

Poco dopo la mezz'ora di Sampdoria-Juventus, Cuadrado entra in area blucerchiata dalla destra e si trova solo contro Viviano: il portiere, vedendosi "spacciato", prova una mossa da "campetto tra amici", girandosi e offrendo la schiena come scudo. La tattica alla fine funziona visto che il colombiano non riesce a segnare: la parata è quasi di fondoschiena.