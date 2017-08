Serie A Sacchi: "Napoli da scudetto? Non mi sembra abbia preso Maradona..."

Napoli in pole position per la corsa allo scudetto? Non secondo Arrigo Sacchi, che al Mattino ha dichiarato: "Gli azzurri sbagliano a parlare di scudetto. Che storia hanno per poter dire una cosa del genere? Non mi pare che ci siano giocatori del Napoli con un pedigree di successi nazionali o internazionali vistosi. E allora meglio procedere a fari spenti, con prudenza. Non devono giocare con l’ansia di dover vincere. Non possono pensare che se non arriva la vittoria sarà un fallimento. Ai giocatori va chiesto di dare il massimo, con la stessa disponibilità e lo stesso entusiasmo mostrati negli ultimi tempi. Mettere pressione è un errore imperdonabile. Il gioco non basta, la Juventus sa come fronteggiare i momenti di difficoltà, il Napoli appena molla di un millimetro nel gioco o nella concentrazione, non sa che fare. E questo è perché non ha i top player che ha la Juventus per esempio. Sarri è straordinario, ma non è che questa estate hanno comprato Maradona o Careca…"