Serie A Ronaldo-Juve, mamma Dolores dà la "benedizione"

Arriva anche la "benedizione" di mamma Dolores per il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Ti auguro il meglio per tua nuova avventura", ha scritto la signora Aveiro su Instagram postando una foto nella quale brinda insieme al figlio. Intanto CR7 si gode le vacanze nel resort di lusso di Costa Navarino: "Bei momenti", è il messaggio che accompagna il suo ultimo post in compagnia di fidanzata e amici.