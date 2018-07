Serie A Ronaldo, hai fatto impazzire anche loro

Cristiano Ronaldo accende l’entusiasmo dei tifosi in ogni parte del mondo. Il fuoriclasse portoghese è stato osannato in Cina, dove si trova per motivi di sponsor (tornerà a Torino il 30 luglio), e ha fatto schizzare gli abbonamenti della Juventus, esauriti a poche ore dall’apertura della vendita riservata ai J1897 Member (dopo la fase di prelazione con un tasso di rinnovo pari al 95%). "A poco meno di un mese dall’inizio del campionato, è già stato raggiunto l’obiettivo di 25.300 abbonamenti, che sommati ai 4.000 premium portano il totale abbonamenti stagionali a 29.300” si legge sul sito ufficiale dei bianconeri. Non ci sarà dunque nessuna fase di vendita libera...