Roma, Totti si ritira: il calcio saluta un campione

Da quel 28 marzo 1993, quando esordì contro il Brescia a 16 anni, al match contro il Genoa sono passati oltre 24 anni pieni di magie, gol e amore a tinte giallorosse: in questi oltre 8800 giorni e 786 presenze, Francesco Totti ha scritto la storia della Roma e del calcio italiano e a quasi 41 anni dice addio da re della Capitale. In carriera ha vinto uno scudetto, due supercoppe italiane, due coppe Italia e il Mondiale del 2006. Tra gli altri primati anche quello di calciatore più anziano ad aver segnato in Champions League (a 38 anni e 59 giorni), unico italiano insieme a Toni ad aver vinto la Scarpa d'Oro, calciatore con più gol con lo stesso club (250) in Serie A, calciatore con più doppiette (46) in Serie A e calciatore con più presenze (41), più gol (11) e più vittorie (14) nel derby di Roma. Un mito.