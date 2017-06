Serie A Roma: Totti saluta, l'Olimpico in lacrime

Roma-Genoa, l'ultima partita di Francesco Totti con la maglia giallorossa. Dopo la partita, festa per il capitano: ovviamente commozione, emozione e tante lacrime. Totti entra con la musica del Gladiatore, fa più giri del campo, saluta, piange, abbraccia la famiglia, ringrazia i compagni, sembra non voler staccarsi da questo stadio ed esce di scena con una lettera scritta di suo pugno. Fischi solo per Pallotta e Spalletti.