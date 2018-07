Serie A Roma, Totti e il... Goat Messi: sfottò alla Juve?

Qualche minuto dopo l'annuncio ufficiale del Real Madrid sul trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juve, l'account twitter inglese della Roma, spesso elogiato per i suoi post ironici durante l'ultima stagione, ne ha pubblicato uno "particolare": quattro foto di Leo Messi insieme a Francesco Totti con la scritta "Il Re di Roma e il GOAT". GOAT è l'acronimo di Greatest of all times, il più grande di tutti i tempi. Prima del Mondiale la rivista Paper aveva dato questo titolo onorifico a Leo Messi e Ronaldo, dopo uno dei gol segnati in Russia, si era esibito in una esultanza probabilmente polemica, accarezzandosi il pizzetto, come per imitare una capra, che è la trauzione di Goat in inglese.