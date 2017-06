Serie A Roma, Totti con le nuove scarpe d'oro

Francesco Totti non ha ancora sciolto la riserva sul suo futuro ma in tanti pensano che il prossimo possa essere l'ultimo derby da calciatore per il capitano della Roma. La Nike gli ha già preparato le scarpe, in realtà dedicate ai 25 anni di carriera del Pupone: dorate, con il numero dieci romano e con i nomi dei figli scritti sulla tomaia.